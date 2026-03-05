警参加第二轮国际诚信管治圆桌会议 巩固跨地域协作网络

继2025年11月香港警务处在港首办「国际诚信管治圆桌会议」后，警务处持续推动诚信管治的国际交流。

昨（4日）天，警务处服务质素监察部代表团获邀出席由国际刑事警察组织于新加坡举办的第二轮圆桌会议，交流机制常态化标志着诚信管治于国际合作上的新征程。

是次会议汇聚国际刑警组织内部监督办公室、新加坡警察部队以及香港廉政公署代表，围绕以智慧警政模式推动诚信治理，以及就运用科技提升内部监察与风险预警效能等议题深入交流。各方探讨建立持续培训与经验分享平台，进一步巩固跨地域协作网络，深化伙伴关系，体现全球警务机构在诚信管治上的共同承担与长远承诺。