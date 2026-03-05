粉锦公路2死车祸｜疑的士突越过中线酿祸 35岁货车司机被捕
更新时间：16:29 2026-03-05 HKT
粉锦公路往荃湾近粉岭高尔夫球场，一部新界的士今日（3月5日）上午11时许，迎头硬撼一部货车，的士56岁姓林男司机和84岁姓文女乘客，双双重创不治。据了解，警方经调查后，已拘捕35岁姓何货车司机，涉嫌「危险驾驶导致他们死亡」。
目前案件正由新界北总区交通部特别调查组第二队跟进。消息指，当时货车往八乡方向行驶，至现场时，对面线一部的士突然越过中线。货车司机见状试图扭軚躲避但不成功，最终酿成严重车祸。
相关报道：粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
