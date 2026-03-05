天水围两司机相撞争执 中年妇激动呕吐晕倒 抢救两日不治
更新时间：15:48 2026-03-05 HKT
发布时间：15:48 2026-03-05 HKT
发布时间：15:48 2026-03-05 HKT
天水围天瑞路近俊宏轩，周一（3月2日）下午4时许两部私家车顺序驾驶。其间，前车54岁姓唐女司机在一道斑马线前停下，让行人过路，后车29岁男司机收掣不及相撞。事后两名司机落车理论，女司机情绪激动，突然呕吐并晕倒。救护员接报赶至，将女司机送院抢救。可惜经留医两日后，至周三（3月4日）3时许不治。
据了解，女事主有高血压等病历，而29岁男司机意外中没有受伤。案件由新界北交通意外调查组第五队跟进。
最Hit
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
2026-03-04 15:40 HKT
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
2026-03-04 16:30 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
2026-03-04 16:14 HKT