天水围两司机相撞争执 中年妇激动呕吐晕倒 抢救两日不治

突发
更新时间：15:48 2026-03-05 HKT
发布时间：15:48 2026-03-05 HKT

天水围天瑞路近俊宏轩，周一（3月2日）下午4时许两部私家车顺序驾驶。其间，前车54岁姓唐女司机在一道斑马线前停下，让行人过路，后车29岁男司机收掣不及相撞。事后两名司机落车理论，女司机情绪激动，突然呕吐并晕倒。救护员接报赶至，将女司机送院抢救。可惜经留医两日后，至周三（3月4日）3时许不治。

据了解，女事主有高血压等病历，而29岁男司机意外中没有受伤。案件由新界北交通意外调查组第五队跟进。

