金钟太古广场财困男反锁育婴室内 身旁有刀颈流血 昏迷送院抢救

今日（5日）下午2时许，警方接获金钟太古广场的保安报案，指一名男子倒卧育婴室内，颈部有血，身旁有一把约20厘米长的刀。救援人员赶至现场时，男子已陷昏迷，随即由救护车将他送往玛丽医院抢救。警方于现场没有检获遗书，经调查后相信事主为一名姓郑的28岁男子。

据了解，保安发现事主进入育婴室后，久久未离开，加上育婴室的门被反锁，担心有意外发生，遂以后备门匙开门，始揭发事件。事主近日因财政问题不开心。

警方封锁现场进行调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk