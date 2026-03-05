金钟太古广场男子反锁育婴室内 身旁有刀颈流血 昏迷送院抢救
更新时间：15:44 2026-03-05 HKT
今日（5日）下午2时许，警方接获金钟太古广场的保安报案，指一名30多岁男子倒卧育婴室内，颈部有血，身旁有一把刀。救援人员赶至现场时，男子已陷昏迷，随即由救护车将他送往玛丽医院抢救。
据了解，保安发现事主进入育婴室后，久久未离开，加上育婴室的门被反锁，担心有意外发生，遂以后备门匙开门，始揭发事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
