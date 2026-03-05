饮食业男子沦失业军 被招揽实收$5000报酬 辟元朗寮屋加工制依托咪酯落网

一名过往从事饮食业的男子，怀疑因为失业被贩毒集团以6万元的报酬招揽，租用元朗八乡一寮屋作为依托咪酯烟弹加工场，但事后他实收仅5,000元。警方毒品调查科于昨日（4日）采取行动，捣破该个依托咪酯加工场，检获市值约50万元的依托咪酯烟弹和依托咪酯液体等，并拘捕该名28岁本地男子。

昨日下午，毒品调查科探员在八乡一间寮屋附近截停一名男子，该名男子一度激烈反抗，但被人员制服。其后探员将男子押返其租用的寮屋搜查，检获约1,600多粒怀疑依托咪酯烟弹、3公升怀疑依托咪酯液体、多樽甘油及大量制毒工具和器皿；包括一些煲、电热炉、针筒及充压机等。该名男子涉嫌「贩运危险药物」及「制造危险药物」被捕。

初步调查显示，涉案的寮屋是依托咪酯烟弹的加工场，而检获的依托咪酯烟弹亦是在现场加工而成。被捕的本地男子28岁，报称无业，警方相信有人之前从事饮食业，疑因为失业被贩毒集团以6万元的报酬招揽，在该涉事寮屋将依托咪酯粉末加工成烟弹，惟最终他只收到5,000元报酬。

警方续指，涉案的依托咪酯加工场位置偏远，极其隐蔽，相信该个依托咪酯加工场运作少于1个月，警方今次行动已将该加工场捣破，并阻截该批毒品流入本地市场。

被捕人正被扣留调查，稍后会被控以一项贩运危险药物罪及制造危险药物罪，将于明天（6日）在屯门裁判法院提堂。