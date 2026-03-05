巴士MMA 蓝衫汉霸气十足：我收你皮

今（5日）网上流出一条短片，两名巴士男乘客在上层车厢争执，互「凶」一轮后扭打一团，蓝衫汉将黑衫汉按在座椅上拳如雨下，并抛出一句霸气说话：「我收你皮。」黑衫汉不敌大叫：「救命，报警。」

片段一开始，两名男子站在上层争执，蓝衫汉喝骂：「get out呀！走开喇你，走嚟我位置做乜嘢？」黑衫汉则说：「我叫你唔好嘈X我。」蓝衫汉一再强调：「你行开，我唔识你，你唔好嚟我位置……，保持安全距离，你郁亲我就唔客气。」

「打我呀？」黑衫汉问，蓝衫汉斩钉截铁：「你侵犯我安全距离，我就唔客气。」黑衫汉说：「我同你咁大，你又唔理解我，我理解你！」蓝衫汉则说：「你嚟呢度挑衅我。」

其后，双方将母亲拿出来闹，火药味浓郁，继而蓝衫汉首先发难，将黑衫汉按在座椅上，拳拳到肉：「嚟啦、嚟啦，X你老母，我收你皮。」未几，黑衫汉大叫：「救命，报警。」蓝衫汉没有罢休，一边打一边说：「你挑衅我。」其间，有其他乘客问：「系咪报警啦。」片段完。

网民表示：「打赢又点，佢借d意死鬼咗，你就大镬了，何必呢!」、「依家就系咁，旁人剩系识拎手机拍片，无人想去拉开」、「香港人真系净系识食花生同拍片」、「呢个年纪，拳头交死得人架。」