珍惜生命｜荃湾梨木树邨六旬妇堕楼亡 疑因病寻短
更新时间：14:32 2026-03-05 HKT
发布时间：14:32 2026-03-05 HKT
发布时间：14:32 2026-03-05 HKT
今日（5日）近中午12时，荃湾梨木树邨乐树楼一名女子堕楼，倒卧在大厦对开，保安员发现报案。救护员到场，发现女事主已当场死亡。警方用帐篷遮蔽遗体，并检获遗书，经调查后证实女死者为61岁姓苏女住户，相信她因病厌世，由寓所堕下；其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
4小时前