珍惜生命｜荃湾梨木树邨六旬妇堕楼亡 疑因病寻短

今日（5日）近中午12时，荃湾梨木树邨乐树楼一名女子堕楼，倒卧在大厦对开，保安员发现报案。救护员到场，发现女事主已当场死亡。警方用帐篷遮蔽遗体，并检获遗书，经调查后证实女死者为61岁姓苏女住户，相信她因病厌世，由寓所堕下；其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk