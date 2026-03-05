陈家珮逆线行车｜警方以传票方式控告陈家珮不小心驾驶

新民党立法会议员陈家珮早前被揭发在湾仔谢斐道逆线行车，她承认涉案，并到警方港岛总区交通部录取口供。事隔一个多月后，警方今日（5日）回复《星岛头条》查询，表示经港岛总区交通部调查后，早前以传票方式控告陈家珮「不小心驾驶」。

事件经网上片段曝光，有网民早前在社交媒体上载短片，显示于今年1月23日早上8时许，一辆黑色Tesla（特斯拉）电动车在湾仔谢斐道逆线行驶，前方至少有多辆闪灯的消防车，群组内亦流传另一张相片，可见涉事啡短发司机身穿粉红色西装外套，正下车准备离开停车场。新民党立法会议员陈家珮事后回复《星岛》查询时确认，相中人正是她，强调：「知道逆线行车行为不对，亦认同观感不好，但当时已确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。」

陈家珮一度解释，原计划于当日早上8时许泊车后前往附近开会。她称自己等候一段时间，曾绕行回头观察，留意到有3辆消防车停在该路段，形容「消防员正在工作中。」为免打断他们执行职务，她未有上前查询，但因赶时间开会，判断消防车短时间内不会驶离，而该停车场只有一个出入口，故马上驶进停车场」。她强调当时确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。

当晚深夜陈家珮亦在社交平台发帖文，表示「向香港广大市民致歉」，并承认忽视道路规则，作出错误判断。贴文称：「今晨约八时，本人在驾驶期间忽视道路规则，作出错误判断。本人为此事深感歉意，并会作出反省，承诺日后严谨端正遵守规则。」

事件被揭发超过一日后，陈家珮现身港岛交通部自首及录取口供，她就事件向公众致歉，表示「知道今次自己做了一个很错的决定，也令到市民大众对我很失望，所以我为此向香港市民致歉，讲声对唔住」。她称会改善驾驶态度，短时间不会驾驶。翻查资料，今届立法会实施新的《议员行为守则》，如果议员被实名投诉涉及不当行为，立法会监察委员会会展开调查，陈家珮亦是委员之一。

陈家珮逆驾事件引起全城关注，警务处处长周一鸣于今年1月31日出席警察学院结业礼后，曾表示港岛总区交通部已调查案件，陈家珮已提供资料，经过调查之后倘有足够证据，警方会作出检控。