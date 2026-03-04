伊朗局势︱子女顺利返港感安心 接机母亲：放下心头大石

美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点，战火蔓延至中东多国，其中杜拜国际机场早前暂停所有航班升降，导致当地航空交通大乱，大批港人被迫滞留。随著当地局势缓和，旅客今日（4日）迎来回国曙光，阿联酋航空一架 A380客机在当地时间早上10时半左右由杜拜机场起飞前往香港，并于今晚9时半到香港，成为战后该地区首班恢复往返港的客运航班。

《星岛头条》晚上在机场见到多名接机的家属。市民余先生表示，其太太的妹妹早前前往英国探亲，途经杜拜并滞留了三天，「觉得好好彩，所以我同太太嚟接机，讲真几十岁人仲接咩机，但实在太开心，好似重获重生，唔系个个咁好彩」。

另一接机家属Nikita表示，自己子女前往杜拜工作，原定逗留2至3星期，最初他们还对留在杜拜不感担心，但自己作为父母感到忧虑，因此催促他们离开，所幸子女最终能顺利返港重圆，形容是放下心头大石（We are very relieved），也希望全部滞留港人能顺利回家。