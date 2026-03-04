Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱子女顺利返港感安心 接机母亲：放下心头大石

突发
更新时间：22:40 2026-03-04 HKT
发布时间：22:40 2026-03-04 HKT

美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点，战火蔓延至中东多国，其中杜拜国际机场早前暂停所有航班升降，导致当地航空交通大乱，大批港人被迫滞留。随著当地局势缓和，旅客今日（4日）迎来回国曙光，阿联酋航空一架 A380客机在当地时间早上10时半左右由杜拜机场起飞前往香港，并于今晚9时半到香港，成为战后该地区首班恢复往返港的客运航班。

《星岛头条》晚上在机场见到多名接机的家属。市民余先生表示，其太太的妹妹早前前往英国探亲，途经杜拜并滞留了三天，「觉得好好彩，所以我同太太嚟接机，讲真几十岁人仲接咩机，但实在太开心，好似重获重生，唔系个个咁好彩」。

相关新闻 : 伊朗局势︱开战后杜拜首班回港航班顺利到埗 有家属到场接机

另一接机家属Nikita表示，自己子女前往杜拜工作，原定逗留2至3星期，最初他们还对留在杜拜不感担心，但自己作为父母感到忧虑，因此催促他们离开，所幸子女最终能顺利返港重圆，形容是放下心头大石（We are very relieved），也希望全部滞留港人能顺利回家。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
7小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
8小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
10小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
3小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
12小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
4小时前
苏伟贤与田泰安两及其家人皆已安全登机，正在返港途中。
苏伟贤田泰安登机回港
马圈快讯
8小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
10小时前