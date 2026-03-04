消防处破沙岭非法油站 起出280公升汽油检控一女

消防处打击非法燃油转注特遣队今日（3月4日）联同警方，于新界北区一带针对性打击非法加油活动，并于沙岭捣破一个非法油站，共检获约280公升汽油，市值约一万元。行动中，消防员发现大批入油工具，并截查一名涉案女子。她涉违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将被检控。同时，处方已将涉案汽油检走，并会向法庭申请充公。

消防处打击非法燃油转注特遣队破获一个非法油站。消防处图片

消防处重申，从事非法加油罪行严重。根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸业务目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁6个月，如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。

此外，根据《危险品条例》，柴油的一般豁免量为500公升，汽油的一般豁免量为25公升。任何人士如制造、贮存、运送或使用超过豁免量的危险品，均须领有消防处根据《危险品条例》所发出的牌照。

消防处共检获约280公升汽油，市值约一万元。

案中非法油站位于沙岭。消防处图片