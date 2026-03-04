海关联警向葵涌长者宣传精明消费讯息 避免被游说下误堕陷阱
更新时间：17:49 2026-03-04 HKT
发布时间：17:49 2026-03-04 HKT
发布时间：17:49 2026-03-04 HKT
香港海关不良营商手法调查课联同葵青警区警民关系组，在葵涌进行联合宣传活动，向区内长者宣传预防不良营商手法及消费陷阱的讯息，希望借此提高长者精明消费意识，避免被游说下冲动消费或误堕消费陷阱。同时人员向商店进行合规推广，并提醒商户需要遵守《商品说明条例》规定。
海关指今次宣传活动除海关及警务人员外，葵青区区议员周洁莹、吴任丰、袁润洪及黄淑雯亦有参与，提醒市民如发现有怀疑违反《商品说明条例》事宜，可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户([email protected]) 或网上表格举报。
