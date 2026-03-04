警破旺角上海街毒窟 拘32岁经营者及7名吸毒男女
更新时间：17:28 2026-03-04 HKT
发布时间：17:28 2026-03-04 HKT
发布时间：17:28 2026-03-04 HKT
旺角警区特别职务队人员根据线报及经深入调查，今日（3月4日）在区内打击毒品，突击搜查上海街一单位，共检获约两克怀疑霹雳可卡因、一克怀疑海洛英、一克怀疑「冰」毒、八粒怀疑咪达唑仑及一批怀疑吸食毒品工具，包括怀疑「冰」壸、锡纸及打火机等。行动中检获的毒品总市值共约4000元。
人员亦在行动中拘捕一名32岁姓庄本地男子，涉嫌「经营毒窟」及「贩运危险药物」；另外3名本地男子及4名本地女子，年龄介乎45至68岁，则涉嫌「服食或注射危险药物」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。
根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物（贩运是指向他人出售或供应危险药物），一经定罪，最高可被判处罚款五百万港元及终身监禁。任何人如开设或经营烟窟，一经定罪，最高可被判处罚款500万港元和监禁15年。任何人如管有危险药物，或吸食、吸服、服食或注射危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款100万港元及监禁7年。警方呼吁市民切勿以身试法。
