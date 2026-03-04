警方深圳湾放蛇打击的士违规 票控63及75岁司机

新界北总区交通部执行及管制组特遣队人员，今日（3月4日）下午在天水围深圳湾港方口岸打击的士交通违法行为，其间派员乔装的士乘客，并发现两辆的士涉嫌违例，包括「招揽乘客」及「未经授权使用车队的士停泊处」，警方将会发出传票票控该两名63岁及75岁的本地男司机。

警方行动仍在进行，强调会继续果断执法，打击有关的士违法行为，以保障市民及游客的权益；又呼吁市民及游客如发现任何有关的士违法行为，应记下时间、地点、的士车牌、司机姓名及行车路线等资料，并向警方举报。

警方派员乔装的士乘客，并发现两辆的士涉嫌违例。

警方派员乔装的士乘客，并发现两辆的士涉嫌违例。