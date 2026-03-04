Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│青衣邨中年汉堕楼 跌落平台行人天桥当场亡

突发
更新时间：15:31 2026-03-04 HKT
发布时间：15:31 2026-03-04 HKT

今(4日)中午1时30分，一名40多岁男子，由青衣邨宜居楼高处堕下，倒卧平台上的行人天桥，奄奄一息，救护员接报到场，经检验后证实事主当场死亡，稍后一名女子到场协查。警方正调查事主堕楼原因。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

