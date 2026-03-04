钓鱼诈骗去年过千宗涉款倍升 有会计师误信「WhatsApp管理员」被呃$1900万

警方去年（2025年）共接获1093宗钓鱼骗案，虽然案件宗数较2024年录得6成跌幅，但总损失金额达1.13亿元，较2024年多出6040万元（上升112.9%）。其中最大宗损失受害人为一名公司会计师，一日之内被骗走超过1900万元。

警方表示，该名会计师收到钓鱼短讯，骗徒假冒「WhatsApp管理员」，要求提供户口验证码作系统更新，受害人按指示操作。随后，骗徒使用另一手机号码发送WhatsApp讯息，冒充长期合作公司的职员，讹称汇款银行的账户已变更，并提供3个个人账户作收款。受害人未核实对方身份，便按指示于同日分四次，将接近1900万元汇至上述户口，直至骗徒进一步索取公司资料时才起疑，始揭发骗局。

警方今日（3月4日）在防骗专页「守网者」提醒市民钓鱼骗案。

警方今日（3月4日）在防骗专页「守网者」呼吁，钓鱼骗案不断变种，无论是普通市民或公司企业都必须提高警觉。骗徒甚至会透过盗取帐户验证码，窥探通讯内容，再以各种借口诱使事主转帐。警方提醒，市民过数前，必定要亲自核实对方身份。如有怀疑，除了向官方机构查询外，亦可透过「防骗视伏器」或手机版「防骗视伏App」，输入可疑网址，评估诈骗风险。