私烟贩旺角商厦租仓供电话订购 海关捣破拘7旬运货妇 检$92万私烟另类烟
更新时间：15:10 2026-03-04 HKT
香港海关昨日（3月3日）在旺角打击私烟，捣破一个怀疑私烟及另类吸烟产品贮存仓库，共检获约7.6万支怀疑私烟及约19.2万支怀疑另类吸烟产品，共约值92万元，当中私烟应课税值约25万元，并拘捕一名71岁老妇。海关初步相信涉案的私烟及另类烟，主要以电话订购方式供应西九龙一带。
关员昨午在旺角新填地街一座商业大厦内，截查一名可疑老妇，于其手持的纸箱内检获约1万支怀疑另类吸烟产品，遂拘捕该名报称退休人士的71岁妇人。其后，关员押解她到该商厦内的一个单位搜查，并再检获其余私烟及另类烟。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。
海关强调，买卖私烟同属违法，根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可罚200万元及监禁7年；又呼吁市民可致电24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。
