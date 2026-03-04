珍惜生命│南丰新邨男子堕楼 现场不治

鲗鱼涌南丰新邨10座，今（4日）早上10时31分，一名中年男子由高处堕下，倒卧地面，救护员接报到场，经检验后证实事主当场不治。警方正调查其身份及堕楼原因。

