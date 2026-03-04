珍惜生命│南丰新邨男子堕楼 现场不治
更新时间：11:49 2026-03-04 HKT
发布时间：11:49 2026-03-04 HKT
发布时间：11:49 2026-03-04 HKT
鲗鱼涌南丰新邨10座，今（4日）早上10时31分，一名中年男子由高处堕下，倒卧地面，救护员接报到场，经检验后证实事主当场不治。警方正调查其身份及堕楼原因。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
2026-03-03 12:29 HKT