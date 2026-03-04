港铁怪男大学站自烧头发吓惊乘客 九龙塘落车转线 九龙湾站截获送院

港铁发生怪客烧头发事件。今(4日 )早上9时42分，一名男子在大学站月台突然点火烧著自己头发，然后若无其事继续乘搭列车，一直搭至九龙塘站，有乘客见状报警及通知港铁职员，职员到场，发现怪男已在九龙塘站下车，转乘往观塘线列车，职员翻查cctv，发现怪男乘车至九龙湾站又离开车厢，最终在附近找到该男子，经调查后将他送往联合医院检查，警方将案件列发现精神紊乱人士。

警员到九龙塘站调查。杨伟亨摄

怪客在九龙塘站下车转乘观塘线。杨伟亨摄