海关屯门破工厦3私烟仓 检$675万货拘6男 包括3入境旅客

突发
更新时间：23:33 2026-03-03 HKT
发布时间：23:33 2026-03-03 HKT

海关税收罪案调查科人员今日（3日）在屯门一带进行反私烟行动，捣破一个利用航空旅客偷运私烟入境的跨境私烟集团，在一栋工业大厦内破获3个私烟储存及分销仓库，共检获约150万支未完税香烟，市值约675万元，应课税值约500万元，拘捕6名非本地男子，分别为3名运送私烟入境的旅客及3名「管仓」。

海关指携带私烟来港的非本地的入境旅客，其行李箱放满私烟，没有个人物品，部份被捕人承认有收取报酬走私，而今次检获的私烟来自东南亚地区，涉及十种本地不常见的牌子，相信有人将私烟重新包装，再偷运出口至烟税远高于香港的海外国家或地区，以赚取利润，但不排除部份私烟亦供应本地市场。

海关续称，私烟集团以往会利用水路或陆路走私，但海关接连破获多宗走私私烟案，令私烟集团为分散风险，转为使用高成本的航空旅客蚂蚁搬家方式偷运私烟。

