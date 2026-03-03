Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门兆麟苑23岁女烧炭亡 父发现惜太迟

突发
更新时间：21:42 2026-03-03 HKT
发布时间：21:42 2026-03-03 HKT

今日（3日）下午5时许，警方接获一名男子报案，指其23岁姓莫女儿于屯门兆麟苑的寓所内晕倒，昏迷不醒。救援人员到场，发现女子倒卧房间，旁边有一盘烧过的炭，当场证实死亡。警方于现场检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，女子疑因金钱问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
8小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
9小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
9小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
9小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
8小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
00:34
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
10小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
8小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
2小时前