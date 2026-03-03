屯门兆麟苑23岁女烧炭亡 父发现惜太迟

今日（3日）下午5时许，警方接获一名男子报案，指其23岁姓莫女儿于屯门兆麟苑的寓所内晕倒，昏迷不醒。救援人员到场，发现女子倒卧房间，旁边有一盘烧过的炭，当场证实死亡。警方于现场检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，女子疑因金钱问题不开心。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk