珍惜生命｜屯门建生邨男子堕楼 当场死亡

突发
更新时间：13:02 2026-03-03 HKT
发布时间：13:02 2026-03-03 HKT

屯门有人堕楼死亡。今日（3日）早上11时37分，建生邨乐生楼一名男子堕楼，倒地不起。救护员到场，发现事主已当场死亡。警方用帐篷遮蔽遗体，正调查事件。

fb屯门公路塞车关注组图片
fb屯门公路塞车关注组图片

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

