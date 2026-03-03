珍惜生命│秀茂坪男子跳桥重创亡 身份未明警吁提供资料

今（3日）早上8时03分，警方接获途人报案，指在秀茂坪安秀道公园内，发现一名年约40岁男子倒卧上址，怀疑事主从高处堕下。人员接报到场，事主昏迷被送往基督教联合医院治理，其后被证实死亡。经初步调查，相信事主由上址一天桥堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。事主被发现时身穿黑色羽绒外套、黑色上衣、黑色长裤及黑色拖鞋。



警方呼吁任何认识死者或有案件资料提供的人士，请致电3661 6306与秀茂坪警区杂项调查队联络。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk