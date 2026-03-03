珍惜生命｜天盛商场16岁女学生割腕危坐天台 扰攘句钟救回 疑受学业困扰
更新时间：16:46 2026-03-03 HKT
发布时间：11:01 2026-03-03 HKT
发布时间：11:01 2026-03-03 HKT
天水围天盛商场，今（3日）早上9时56分，一名穿校服女生被发现手腕受伤，危坐商场天台栏杆，怀疑她割腕轻生，复在天台危坐，消防接报到场，在地面张开救生气垫戒备，并展开游说，扰攘约一小时，直至早上10时49分，女生终态度软化返回安全位置，获送天水围医院检查。警方正了解其轻生原因。
据了解，女生16岁，姓张，为一名中四学生。今日途人经过天盛商场的天台时，见到她独自坐在栏杆上，于是报警。警方到场游说女生返回安全位置，之后再安排救护车将她送院治理。消息指，警方在现场发现一封遗书，内容提及学业压力。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
