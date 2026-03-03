Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜天盛商场16岁女学生割腕危坐天台 扰攘句钟救回 疑受学业困扰

突发
更新时间：16:46 2026-03-03 HKT
发布时间：11:01 2026-03-03 HKT

天水围天盛商场，今（3日）早上9时56分，一名穿校服女生被发现手腕受伤，危坐商场天台栏杆，怀疑她割腕轻生，复在天台危坐，消防接报到场，在地面张开救生气垫戒备，并展开游说，扰攘约一小时，直至早上10时49分，女生终态度软化返回安全位置，获送天水围医院检查。警方正了解其轻生原因。

据了解，女生16岁，姓张，为一名中四学生。今日途人经过天盛商场的天台时，见到她独自坐在栏杆上，于是报警。警方到场游说女生返回安全位置，之后再安排救护车将她送院治理。消息指，警方在现场发现一封遗书，内容提及学业压力。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
4小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
5小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT