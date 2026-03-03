珍惜生命│天盛商场女学生割腕危坐天台 消防一度开气垫 扰攘句钟救回

天水围天盛商场，今（3日）早上9时56分，一名10多岁穿校服女生被发现手腕受伤，危坐商场天台栏杆，怀疑她割腕轻生，复在天台危坐，消防接报到场，在地面张开救生气垫戒备，并展开游说，扰攘约一小时，直至早上10时49分，女生终态度软化返回安全位置，获送天水围医院检查。警方正了解其轻生原因。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk