Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│天盛商场女学生割腕危坐天台 消防一度开气垫 扰攘句钟救回

突发
更新时间：11:01 2026-03-03 HKT
发布时间：11:01 2026-03-03 HKT

天水围天盛商场，今（3日）早上9时56分，一名10多岁穿校服女生被发现手腕受伤，危坐商场天台栏杆，怀疑她割腕轻生，复在天台危坐，消防接报到场，在地面张开救生气垫戒备，并展开游说，扰攘约一小时，直至早上10时49分，女生终态度软化返回安全位置，获送天水围医院检查。警方正了解其轻生原因。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
14小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
21小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
19小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
3小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
15小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
6小时前