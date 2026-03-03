珍惜生命｜西环男子堕海 昏迷送院
更新时间：09:18 2026-03-03 HKT
发布时间：09:18 2026-03-03 HKT
西环有人堕海。今日（3月3日）早上8时09分，一名男子在卑路乍湾海滨长廊对开海面载浮载沉，途人发现报案。救援人员赶到后，救起堕海男子，但事主陷入昏迷，被送上消防船再靠岸，交由救护车送院抢救。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
