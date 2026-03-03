Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

横头磡邨单位抽湿机起火 男户主扑火烧伤3人送院 约300居民疏散

突发
黄大仙横头磡邨发生火警，周二（3日）凌晨3时许，宏耀楼一个中层单位突然冒出浓烟及火光，多名居民发现后报案。消防接报赶至，开喉进行灌救并疏散大厦居民，约300人漏夜逃至地下暂避，其后火势受控。

据了解，涉事单位一部抽湿机怀疑首先起火。34岁男户主发现后曾尝试自行救火，惟未能成功，期间手脚被烧伤，立即与妻子及母亲负伤逃生，3人均吸入浓烟不适，其中男户主伤势较重，救护员到场治理后，被伊利沙伯医院治理。

读者提供的片段显示，事发时单位内火光熊熊，浓烟直冲窗外。消防正调查起火原因。

根据机电工程署建议，使用抽湿机时切勿长期开启，以免令机件过热，并应保持抽湿机的出入风口及湿度感应器不受阻挡，定期清洗隔尘网。同时，抽湿机应摆放在平稳的地方，以免倾侧翻倒，造成火警危险；切勿将抽湿机放置在浴室内或滴水的衣物下面。

而油湿机亦应独立接驳到一个固定插座使用，避免在同一插座插上其他电器或使用拖板。一旦抽湿机有不寻常现象，例如盛水器有水溢出、发出异声、异味或过热等，应立即停止使用。
 

