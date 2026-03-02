环翠邨溜冰场遭淋油｜屋邨人员围封清洁 贴通告吁勿滑板 注意清洁及声量

柴湾环翠邨周日（3月1日）一名男子，怀疑不满小童在滚轴溜冰场玩滑板，竟报复式在场地淋食油。事隔一日，记者今日（3月2日）下午重返现场视察，可见屋邨人员已暂时围封涉事溜冰场并清洁；同时亦有职员张贴通告，提醒街坊使用溜冰场守则，例如要注意清洁及声量，和避免在场内滑板等。

事发滚轴溜冰场位于环翠邨喜翠楼对开一个有盖通道内，附近亦有另一溜冰场及羽毛球场供街坊休憩。记者下午5时左右现场视察，可见事发溜冰场已被塑胶水马围封，外围拉上胶带及「注意，危险勿近」标语，而地面有水渍及「小心地滑」立牌，相信油污较早时已被清洁。至于另外一个仍开放的溜冰场则未见有人玩耍，而羽毛球场也只有数人，未有很大声浪。

有目睹昨日事件的少年透露，涉事男子居住附近，初时曾投诉但不果后，一度离去，再折返时已手持一樽食用油，倒油落地后便扬长离去，批评涉事男子行为太过冲动。另一街坊陈先生则表示，溜冰场平日较少人玩耍，也较少听到声浪，认为小童少年们只是日间玩耍，而非晚上吵闹，涉事男子却在破坏公众地方，直言行为不可取。

视察期间，有两名相信为屋邨办事处职员在溜冰场附近张贴通告，提醒街坊使用守则，包括保持地方清洁、请勿发出过大声浪、不可影响其他场地使用者、禁止吸烟等等。另外，通告又呼吁使用者应采取适当安全措施，如佩戴上头盔、护肘及护膝；又强调场地设计专为滚轴溜冰，并不适合进行其他活动（如滑板车等），为保障使用者的安全，请勿进行任何非滚轴溜冰活动，房屋署有权向违规人士禁止使用场地。