网恋骗局去年逾千宗 最大宗受害人为中年女业主 放租盘反被骗$3100万
更新时间：15:50 2026-03-02 HKT
警方去年共接获1,093宗网上情缘骗案，比2024年升8.2%（增加83宗）。其中，最大一宗受害人为本地五旬女业主。她在租屋Apps刊登广告，骗徒假称有意接触，双方未几转至WhatsApp交谈，并发展网恋关系。随后，骗徒诱骗女业主投资加密货币，并提供虚假连结。女业主不虞有诈，按指示在假网站多次转账至不明个人银行户口及加密货币户口，最终损失约3100万元。
警方今日（3月2日）在防骗专页「守网者」提醒市民，骗徒常于不同二手或租赁网上平台寻找目标，或以白撞讯息接触受害人，以不同借口展开对话，嘘寒问暖。建立关系后，骗徒假意推介高回报投资平台，提供不明连结及网站，随后假客服要求目标转账至不明个人户口，完成骗局。警方呼吁，市民可使用「防骗视伏器」或立即下载「防骗视伏App」，以协助评估风险。
