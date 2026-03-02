IG广告冒充股票平台 骗徒假扮分析师呃走$30万
更新时间：15:37 2026-03-02 HKT
警方再次提醒市民慎防Meta平台上的骗案。其中，一名受害人早前在Instagram见到一则假冒投资平台的帖文，声称提供投资策略及独家消息，受害人点击帖文连结，并输入自己电话号码。然后，一名自称股票分析师的骗徒联络，邀请受害人加入多个分享股票心得的WhatsApp群组。群组成员每日上载丰厚获利的截图，令受害人深信不疑。
继而，受害人被诱导下载一个虚假投资平台App，并多次将资金转账至骗徒指定的银行户口。但当受害人尝试提取资金时，平台以各种理由拒绝出金，与此同时「分析师」更突然失联，事主才知受骗，最终损失逾30万元。警方呼吁，市民如有怀疑，即打「防骗易18222」热线求助。
相关报道：去年投资骗案8成透过Meta平台涉逾$33亿 有虚币男炒家误信女网友失$130万
