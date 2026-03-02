皇后山童党欺凌｜少女遭掌掴羞辱 警反黑组拘14岁中二女学生

粉岭皇后山发生童党欺凌案，网上流出片段，显示一名少女在后楼梯遭人多次掌掴，有围观者更一度亮出气枪指向受害少女，并全程举起手机拍片。消息称，警方大埔反黑组接手调查案件后，拘捕一名14岁中二女学生。

相关新闻：粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查

今日（3月2日）网上流传一段涉事短片，片长约2分45秒，所见一名黑衫少女在后楼梯被多人欺凌。现场最少有7名童党，其间3名女童党围着受害少女，不断操普通话喝骂；当中2名分别身穿红衣和黑衫短裤的女童党，更多次出手掌掴受害少女，受害人毫无能力反抗。

同场多名男童党站在楼梯高处围观过程，有人一边吸烟一边持手机拍片，并将烟蒂掉向受害少女。男童党同样操普通话，有人嬉皮笑脸说：「打到手都痛呢。」该名抽烟的男童党又突然亮出一把疑似气枪，作出上膛动作，并从高处指向受害少女「助攻」，之后才将气枪收起。红衣女童党继续多次掌掴受害少女，其后片段结束，但未有列明确实的事发地点和时间。

据知事发于粉岭皇后山，警方接手调查案件，交由大埔反黑组跟进。