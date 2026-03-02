珍惜生命│汀九桥男司机弃车跳桥亡　

今（2日）午1时许，一辆私家车沿汀九桥往荃湾方向，见到一辆白色私家车停在路肩，一名男子从车内走出，跨过栏杆一跃而下，于是报警，大批消防轮及水警船到场，最终将事主救上岸，由救护车送院抢救，惜告不治。警方封锁现场调查，在车内发现一封遗书。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk