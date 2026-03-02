Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│中年汉弃宝马跳汀九桥 送院不治

突发
更新时间：14:03 2026-03-02 HKT
发布时间：14:03 2026-03-02 HKT

汀九桥往荃湾方向，今（2日）午1时许，一部白色宝马私家车停在路肩，其后一名男子从车内走出，跨过栏杆一跃而下，途经驾驶者目睹大惊报警。

大批消防轮及水警船其后赶至，将50岁姓彭事主救起送至荃湾码头，再由救护车接手送仁济医院抢救，惜最终不治。警方封锁现场调查，在车内发现一封遗书，惟确实轻生原因仍在调查。

自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111 
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
9小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
3小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
2小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
01:27
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
6小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
5小时前