珍惜生命│中年汉弃宝马跳汀九桥 送院不治

汀九桥往荃湾方向，今（2日）午1时许，一部白色宝马私家车停在路肩，其后一名男子从车内走出，跨过栏杆一跃而下，途经驾驶者目睹大惊报警。

大批消防轮及水警船其后赶至，将50岁姓彭事主救起送至荃湾码头，再由救护车接手送仁济医院抢救，惜最终不治。警方封锁现场调查，在车内发现一封遗书，惟确实轻生原因仍在调查。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk