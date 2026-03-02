旺角格仔舖突然结业 9名档主受骗 失收入及货物

旺角一间「弹珠格仔舖」，租借透明格仔给人出售游戏卡，去年底开始被指帐目不清，昨（1日）被揭发突然结业，店主失联，十多名苦主闻风而至，报警求助。据悉，目前至少9名苦主，有人报称损失4万元以上，案件列作「盗窃」，由旺角警区刑事调查队第二队跟进，暂时未有人被捕。

现场在银城广场一间「弹珠格仔舖」，去年四月起开幕。据了解，店内有透明格仔租予人出售游戏卡，店主收取租金，但提供人手及场地，出售游戏卡的收入会交予档主。

其中一名苦主于去年7月起，租借四个透明格仔用作出售游戏卡，每月租金2,400港元。店主将每个月销售收入，用现金方式交予苦主，然而，今年1月及2月，该苦主都未能收取销售收入，合共四万元。其后店主失去联络。昨天该苦主到达上址，惊见已经关舖，于是报案，警方已收到9名苦主（28至29岁）报警。

据悉，该格仔舖于去年底已被发现帐目不清，档主一直未能收取营业金额，曾向该店姓黄负责人交涉，惜无结果，上月中黄更失去联络，令档主未能取回货品及收入，有人报称损失十多万元，另有三名员工亦被拖粮。