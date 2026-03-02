Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角格仔舖突然结业 9名档主受骗 失收入及货物

突发
更新时间：12:53 2026-03-02 HKT
发布时间：12:53 2026-03-02 HKT

旺角一间「弹珠格仔舖」，租借透明格仔给人出售游戏卡，去年底开始被指帐目不清，昨（1日）被揭发突然结业，店主失联，十多名苦主闻风而至，报警求助。据悉，目前至少9名苦主，有人报称损失4万元以上，案件列作「盗窃」，由旺角警区刑事调查队第二队跟进，暂时未有人被捕。

现场在银城广场一间「弹珠格仔舖」，去年四月起开幕。据了解，店内有透明格仔租予人出售游戏卡，店主收取租金，但提供人手及场地，出售游戏卡的收入会交予档主。

其中一名苦主于去年7月起，租借四个透明格仔用作出售游戏卡，每月租金2,400港元。店主将每个月销售收入，用现金方式交予苦主，然而，今年1月及2月，该苦主都未能收取销售收入，合共四万元。其后店主失去联络。昨天该苦主到达上址，惊见已经关舖，于是报案，警方已收到9名苦主（28至29岁）报警。

据悉，该格仔舖于去年底已被发现帐目不清，档主一直未能收取营业金额，曾向该店姓黄负责人交涉，惜无结果，上月中黄更失去联络，令档主未能取回货品及收入，有人报称损失十多万元，另有三名员工亦被拖粮。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
5小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
4小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
3小时前