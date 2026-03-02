有片│青山公路私家车疑踩界过线撞货车 车毁无人伤

今（2日）早上7时50分，青山公路古洞段近古洞石仔岭对出发生交通意外。一部私家车沿青山公路往洲头方向，一部中型货车则沿青山公路往古洞方向，两车驶至古洞石仔岭对开，疑两车太近相撞，货车扭軚撞向路中铁栏，幸车毁人未伤，意外中无人受伤。

从网上片段所见，私家车怀疑踩界过线，与迎面驶至的中货相撞，中货扭軚转右撞向路中铁栏始停。私家车右车头撞毁，前胎几甩脱。

货车撞栏始停。fb马路的事 (即时交通资讯台)

私家车右车头撞毁，前车胎几甩脱。fb马路的事 (即时交通资讯台)