有片│青山公路私家车疑踩界过线撞货车 车毁无人伤
更新时间：11:09 2026-03-02 HKT
发布时间：11:09 2026-03-02 HKT
今（2日）早上7时50分，青山公路古洞段近古洞石仔岭对出发生交通意外。一部私家车沿青山公路往洲头方向，一部中型货车则沿青山公路往古洞方向，两车驶至古洞石仔岭对开，疑两车太近相撞，货车扭軚撞向路中铁栏，幸车毁人未伤，意外中无人受伤。
从网上片段所见，私家车怀疑踩界过线，与迎面驶至的中货相撞，中货扭軚转右撞向路中铁栏始停。私家车右车头撞毁，前胎几甩脱。
