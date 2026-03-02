Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」

突发
更新时间：09:49 2026-03-02 HKT
发布时间：09:49 2026-03-02 HKT

粉岭皇后山爆出童党欺凌事件。今日（3月2日）网上流传一段长约2分45秒的短片，片中所见一名黑衫少女在后楼梯被多人欺凌。现场最少有7名童党，其间3名女童党围着受害少女，不断操普通话喝骂；当中2名分别身穿红衣和黑衫短裤的女童党，更多次出手掌掴受害少女，受害人毫无能力反抗。

同场多名男童党站在楼梯高处围观过程，有人一边吸烟一边持手机拍片，并将烟蒂掉向受害少女。男童党同样操普通话，有人嬉皮笑脸说：「打到手都痛呢。」该名抽烟的男童党又突然亮出一把疑似气枪，作出上膛动作，并从高处指向受害少女「助攻」，之后才将气枪收起。红衣女童党继续多次掌掴受害少女，其后片段结束，但未有列明确实的事发地点和时间。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
23分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
19小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
23小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
1小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
17小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
12小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
15小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
12小时前