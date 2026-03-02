粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
更新时间：09:49 2026-03-02 HKT
粉岭皇后山爆出童党欺凌事件。今日（3月2日）网上流传一段长约2分45秒的短片，片中所见一名黑衫少女在后楼梯被多人欺凌。现场最少有7名童党，其间3名女童党围着受害少女，不断操普通话喝骂；当中2名分别身穿红衣和黑衫短裤的女童党，更多次出手掌掴受害少女，受害人毫无能力反抗。
同场多名男童党站在楼梯高处围观过程，有人一边吸烟一边持手机拍片，并将烟蒂掉向受害少女。男童党同样操普通话，有人嬉皮笑脸说：「打到手都痛呢。」该名抽烟的男童党又突然亮出一把疑似气枪，作出上膛动作，并从高处指向受害少女「助攻」，之后才将气枪收起。红衣女童党继续多次掌掴受害少女，其后片段结束，但未有列明确实的事发地点和时间。
