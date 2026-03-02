珍惜生命│彩云邨12岁女童堕平台 半清醒送院抢救
发布时间：08:27 2026-03-02 HKT
牛池湾彩云邨绣文楼，今（2日）早上7时30分，一名12岁女童由单位堕下，倒卧平台，其父亲报警求助，救护员接报到场，将半清醒事主送往伊利沙伯医院抢救。警方正调查事件。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
