粉岭中年妇饮漂白水轻生 获儿子及时发现 送院后恢复意识
更新时间：22:09 2026-03-01 HKT
发布时间：22:09 2026-03-01 HKT
粉岭吉祥街8号一单位，今日（3月1日）下午5时许，一名56岁姓黎妇人被发现在房间企图饮漂白水轻生，儿子大惊报案。救护员到场时妇人昏迷，被送往北区医院抢救，其后恢复意识。警方于现场有检获遗书，据悉她有情绪病纪录，近日受金钱问题所困。目前案件被列作企图自杀跟进。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
