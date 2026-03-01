黄埔新邨老妇与子争执 被推跌一度晕倒

今日（1日）早上11时07分，红磡德民街28号黄埔新邨乐富楼一名老妇在家中与儿子争执，期间她被推跌并晕倒。救护员接报到场，幸老妇已回复清醒，由救护车送往伊利沙伯医院治理。警方调查后将案件列作「纠纷」处理。