黄埔新邨两兄妹聘外佣问题争执 九旬母劝交跌伤一度晕倒

突发
更新时间：13:22 2026-03-01 HKT
发布时间：13:22 2026-03-01 HKT

今日（1日）早上11时07分，警方接获一名66岁姓徐女子报案，指其94岁姓陈母亲在红磡黄埔新邨乐富楼家中被推跌，随后晕倒。现场是德民街28号，救护员接报到场，幸陈妇回复清醒。她额头轻微红肿，由救护车送往伊利沙伯医院治理。

警方调查后，相信事发时陈妇的67岁姓徐儿子与报案人，因聘请外佣问题争执，期间徐男情绪激动，陈妇试图调停时跌倒，导致额头受伤。陈妇向警员表示自己不小心跌倒，案中无人被捕，列作「纠纷及意外受伤人士」处理。

