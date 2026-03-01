荃湾三车「串烧」酿4伤 七人车司机涉酒驾被捕
今日（3月1日）凌晨2时许，荃湾发生3车「串烧」意外，涉及的士、白色私家车和一辆挂有两地牌的黑色七人车。当时3车依次沿青山公路荃湾段往市中心方向行驶，当的士和白色私家车驶至近关门口街交界时，相继因应交通情况收慢，但尾随的黑色七人车疑收制不及，酿成3车相撞。
的士被撞后冲前两个车位才停下，车尾毁烂不堪，其余两车分别车尾和车头损毁。意外中4人受伤，包括的士的42岁姓周男司机、39岁姓吴女乘客；白色私家车的45岁姓林男司机和33岁姓陈男乘客，他们均受轻伤，清醒由救护车送往仁济医院接受治理。
黑色七人车的63岁姓陈男司机没有受伤，但警方调查发现他未能通过酒精呼气测试，以涉嫌「酒后驾驶」将他拘捕。
