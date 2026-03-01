Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八乡私家车遇警路障截查断正 揭藏大麻花等 司机涉贩毒及毒驾3罪被捕

突发
更新时间：08:31 2026-03-01 HKT
发布时间：08:31 2026-03-01 HKT

今日（3月1日）凌晨1时43分，警方新界北总区交通部人员在八乡锦田公路17号对开设置路障，其间发现一辆私家车形迹可疑，遂上前截查。人员在私家车内检获4粒怀疑含有依托咪酯的电子烟弹、约350克怀疑大麻花、约80克怀疑大麻糖，及10支怀疑含有大麻二酚（CBD）的一次性电子烟。案中检获的毒品总市值约5万元。

警方经初步调查，31岁姓曾男司机未能通过快速口腔液测试，涉嫌「贩运危险药物」、 「驾驶未有登记车辆」  及「毒后驾驶」被捕，人员亦发现曾男为被通缉人士，他正被扣留调查，案件交由元朗警区刑事调查队第4队跟进。

