车Cam｜中半山客货车突抽头 外籍铁骑士闪避不及硬撼 倒地擦伤拒送院
更新时间：21:34 2026-02-28 HKT
发布时间：21:34 2026-02-28 HKT
发布时间：21:34 2026-02-28 HKT
中半山坚尼地道，今日（2月28日）上午11时许发生交通意外。网上片段所见，当时该部电单车往铜锣湾方向行驶，至坚尼地道34A号对开时，停泊路边一部客货车突然抽出打算调头，电单车收掣闪避不及，登时撞向客货车。
意外后，44岁外籍铁骑士登时倒地，四肢擦损但仍清醒，身穿反光衣的72岁客货车男司机及乘客见状，随即落车查看对方伤势。救护车其后接报到场，为伤者治理，最终该名外籍男子拒绝送院，案件列作交通意外有人受伤跟进。
最Hit
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
10小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
2026-02-27 13:00 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT