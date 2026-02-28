Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车Cam｜中半山客货车突抽头 外籍铁骑士闪避不及硬撼 倒地擦伤拒送院

突发
更新时间：21:34 2026-02-28 HKT
发布时间：21:34 2026-02-28 HKT

中半山坚尼地道，今日（2月28日）上午11时许发生交通意外。网上片段所见，当时该部电单车往铜锣湾方向行驶，至坚尼地道34A号对开时，停泊路边一部客货车突然抽出打算调头，电单车收掣闪避不及，登时撞向客货车。

意外后，44岁外籍铁骑士登时倒地，四肢擦损但仍清醒，身穿反光衣的72岁客货车男司机及乘客见状，随即落车查看对方伤势。救护车其后接报到场，为伤者治理，最终该名外籍男子拒绝送院，案件列作交通意外有人受伤跟进。

