九龙塘站乘客拖喼搭扶手电梯 向后跌撞3人 两长者送院

突发
更新时间：19:11 2026-02-28 HKT
发布时间：12:48 2026-02-28 HKT

港铁九龙塘站观塘线月台，今日（28日）早上11时半左右，有人拖着行李箱，乘搭扶手电梯向上往大堂，其间意外向后跌，波及后方3人。事后有伤者坐在扶手电梯上等待救援，港铁职员赶至协助急救，并拉起胶带避免其他乘客靠近电梯。其后救护员接报到场，将两名年长男女送院治理。

港铁回复查询时表示，今日上午约11时半，一名携带行李的乘客，在观塘线九龙塘站月台前往大堂的扶手电梯上，怀疑失平衡向后跌倒，撞向后方三名乘客。当时有其他乘客按动紧急掣制停扶手电梯，车站职员亦随即赶到现场协助，并召唤救护车。两名乘客获送院治理，其他相关乘客在现场表示没有受伤，休息后自行离开。该扶手电梯经承办商检查及确认运作正常后，已于稍后时间重开。港铁借此呼吁乘客为己为人，携带大型物品时应使用升降机。

现场为港铁九龙塘站观塘线月台。FB：Soso Chan@车Cam L（香港群组）
