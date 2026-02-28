Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│上环女子堕地 昏迷送院不治

突发
更新时间：12:57 2026-02-28 HKT
发布时间：12:57 2026-02-28 HKT

上环乐古道68号裕利大厦，今（28日）早上11时41分，一名女子由高处堕下，倒卧地上，昏迷不醒，救护员接报到场，将她送往玛丽医院，惜经抢救后不治。警方经初步调查，相信姓郭（60岁）事主由上址天台堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有身体病及精神病纪录。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
23小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
8小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
01:06
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
10小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
5小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
18小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
7小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
21小时前