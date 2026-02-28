珍惜生命│上环女子堕地 昏迷送院不治
更新时间：12:57 2026-02-28 HKT
发布时间：12:57 2026-02-28 HKT
发布时间：12:57 2026-02-28 HKT
上环乐古道68号裕利大厦，今（28日）早上11时41分，一名女子由高处堕下，倒卧地上，昏迷不醒，救护员接报到场，将她送往玛丽医院，惜经抢救后不治。警方经初步调查，相信姓郭（60岁）事主由上址天台堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有身体病及精神病纪录。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
2026-02-27 13:03 HKT
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
2026-02-27 13:00 HKT