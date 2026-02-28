有片｜屯门十字路口两车对撞 女司机受伤送院

屯门发生惊险交通意外。周五（27日）晚上时分，两辆私家车在海皇路与海珠路交界相撞，其中一名女司机受伤送院。有网民上传事发后的片段，显示两车在十字路口猛烈碰撞，现场零件散落一地。

事发于周五晚上10时42分。据了解，当时一辆私家车正沿海皇路往屯门码头方向行驶；适时对面行车线另一辆私家车右转入海珠路，两车避让不及，在路口中心猛烈相撞。由于冲击力大，途经司机目睹后怀疑有人被困车内，随即报警求助。

消防接报赶至，经检查后证实并无人被困。意外中两车车头毁烂不堪，其中一辆私家车车头严重变形，引擎盖卷起。

涉事两部私家车均由女司机驾驶。其中一名56岁姓张女司机报称腰部受伤，经救护员即场包扎后，送往屯门医院治理；另一名43岁姓高女司机则并无大碍，留现场协助调查。

从纲上流传影片可见，在车祸一刻，有目击者高呼：「哗！冲红灯！」疑目击有人因没遵照交通灯号而追成车祸。