土瓜湾冚「鬼油车」消防检600公升汽油  检控44岁男

周四网上流传多段影片，直击警方在土瓜湾扫荡俗称「鬼油车」的非法流动加油站。片中可见多名军装警员高声呼喝「停车」、「咪走」，即场制服有关人等。据悉，事件中检获约600公升汽油，一名持中国护照、姓陈（44岁）男子被检控。

警方表示，周三（25日）晚上10时29分接报，指明伦街近忠信街一带怀疑有人贩售非法燃油。警员到场后发现三辆私家车形迹可疑，经调查相信其中两车与案件无关，其余一车涉嫌改装成流动加油站，司机为44岁陈姓男子。

网上片段显示，一名疑似便衣执法人员由对面马路冲出制服该男子。期间，一辆白色私家车未待拔除油管便急忙驶离，涉案男子仍手持油管，一度被拖行数步，油管随即跌落地面。与此同时，后方一辆银色私家车亦试图离开，遭军装警员喝止并要求司机落车接受调查。

警员在场以电筒照射车厢内部，检视有否其他可疑物品。涉案男子一度被押至附近地舖铁闸前问话，影片至此结束。

消防处回复查询时表示，与警务处人员于同日行动中，在明伦街捣破一个由私家车改装而成的流动非法加油站，检获约600公升汽油。涉案男子涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，处方将提出检控。

根据《应课税品条例》，任何人处理、售卖或购买未完税燃油均属违法，一经定罪，最高可被罚款100万元及监禁2年，涉案车辆亦可能被充公。

此外，《消防（消除火警危险）规例》第19条订明，任何人如为向汽车转注受管制物质而在处所内管有或控制该等物质，即属犯罪，最高可被判罚款10万元及监禁6个月。