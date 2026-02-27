Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

纪律部队评议会会庆 杨何蓓茵及邓炳强出席 

更新时间：20:57 2026-02-27 HKT
发布时间：20:57 2026-02-27 HKT

纪律部队评议会（职方） 今日(27日)举行36周年会庆，公务员事务局局长杨何蓓茵、保安局局长邓炳强、以及一众纪律部队首长均有出席。

杨何蓓茵致词时表示，纪律部队评议会（职方）一直是管方及纪律部队之间的重要沟通桥梁，刚过去一年亦就各个议题持续保持紧密联系，而各支纪律部队一向是特区政府的坚实后盾，回顾去年纪律部队深入参与多项重大工作，包括迎来启德体育园开幕、承办全国运动会及残特奥会、立法会选举，更于宏福苑大火展现团结同心，竭力为市民服务，感谢各部队人员的付出，为国家和香港作出贡献。 

她亦指，刚公布的财政预算案提到政府会透过推进资源效率优化计划，于未来两个财政年度将继续控制经营开支和公务员编制，而今年薪酬调整会按既定机制进行，昨日(26日)已向符合条件的私人公司和非政府机构发出问卷，政府内部亦会就经济状况及物价指数等收集数据，及后会邀请职方提出对年度薪酬调整要求，期望6月可以汇集6个因素的资料，供行会考虑及决定。

