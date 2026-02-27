Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

野猪大闹乌溪沙 伤及至少3人 冲破持盾警防线险撞记者

突发
更新时间：18:40 2026-02-27 HKT
发布时间：17:53 2026-02-27 HKT

马鞍山乌溪沙有野猪伤人。今日（2月27日）下午5时许警方接报，指一只野猪闯入乌溪沙站及附近商场，期间至少3人被撞伤，当中乌溪沙站一名男子更流血倒地。警方及救护员其后赶往现场，将伤者送往沙田威尔斯医院治理。

现场所见，有持盾警严阵以待，在银湖天峰停车场出口与野猪对峙，附近有大批途人围观，警员架设封锁范围免生危险。其后野猪横冲直撞，在警员和记者群中穿过，险象环生。至下午6时许，野猪穿过马路，闯至附近树丛，目前警员及持麻醉枪兽医正搜索野猪踪影。

