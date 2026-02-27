毒贩挖空原木精密伪装再大海藏针 海关揭中美洲货柜藏$2200万可卡因拘4男

贩毒集团走私手法层出不穷，将毒品暗藏于大批原木之内，试图瞒天过海，但仍难逃法网。香港海关经风险评估及情报分析，近日锁定一个自中美洲哥斯达黎加抵港、报称载有木材的40呎货柜。关员利用X光逐一扫描300多条沉重木头，最终才揭发其中三条暗格藏毒，占整体仅1%。经监控递送后，海关昨日（26日）在青衣拘捕4名外籍男子，成功堵截30公斤、约值2200万元可卡因流入市场。

逾300条原木仅1%藏毒 暗格表面经木纹处理

海关港口及海域科货柜货物检查组督察黎子康表示，根据风险评估和情报分析，海关锁定一只由哥斯达黎加经海路抵港、报称载有木材的40呎货柜。货物寄货人和收货人都是贸易公司，但双方近几个月无任何海运纪录；加上货物来自中美洲国家，属于毒品来源地之一。因此，关员决定扣查货柜。

2月10日，关员在葵涌海关大楼开柜检验。货柜内共有300多条木头，当关员X光逐一扫描木条时，发现当中三条有可疑阴影，怀疑内部被掏空。关员仔细查看，发现暗格并用工具开启后，起出多砖白色粉末，检验后证实为30公斤、约值2200万元的可卡因。

海关提到，毒贩费尽心思，以精密伪装和数量堆叠，试图增加海关执法难度。首先涉案三条木头的暗格表面处理得非常精细，只有不明显胶水接驳痕迹，更有木纹处理，伪装成未经处理的木头。另外，货柜共有300多条木头，当中藏毒的只有三条，占整体仅1%；加上每条木头重约60公斤，关员逐一检查相当耗时。不过在前线关员细心检查观察，以及先进仪器协助下，毒品仍难逃法眼。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川（左）及港口及海域科货柜货物检查组督察黎子康（右）交代案情。

存仓逾两星期避风头 海关锲而不舍追查拘人

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川续指，经跟进调查及全天候监控递送，海关发现贩毒集团行事小心，没有即时提货，而是将货柜存放在葵涌码头超过两星期。至昨日（2月26日）下午，贩毒集团觉得安全后，才安排运送货柜往青衣一仓库，并安排4名外籍男子（27至49岁）前往搬货。

关员见时机成熟，随即收网拘人，成功从源头堵截毒品流入市面。目前案件仍在调查，不排除有更多人被捕，海关呼吁进出口商和仓务公司如怀疑被不法之徒利用，可向海关举报求助。