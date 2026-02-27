Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毒贩挖空原木精密伪装再大海藏针 海关揭中美洲货柜藏$2200万可卡因拘4男

突发
更新时间：17:15 2026-02-27 HKT
发布时间：17:15 2026-02-27 HKT

贩毒集团走私手法层出不穷，将毒品暗藏于大批原木之内，试图瞒天过海，但仍难逃法网。香港海关经风险评估及情报分析，近日锁定一个自中美洲哥斯达黎加抵港、报称载有木材的40呎货柜。关员利用X光逐一扫描300多条沉重木头，最终才揭发其中三条暗格藏毒，占整体仅1%。经监控递送后，海关昨日（26日）在青衣拘捕4名外籍男子，成功堵截30公斤、约值2200万元可卡因流入市场。

逾300条原木仅1%藏毒 暗格表面经木纹处理

海关港口及海域科货柜货物检查组督察黎子康表示，根据风险评估和情报分析，海关锁定一只由哥斯达黎加经海路抵港、报称载有木材的40呎货柜。货物寄货人和收货人都是贸易公司，但双方近几个月无任何海运纪录；加上货物来自中美洲国家，属于毒品来源地之一。因此，关员决定扣查货柜。

2月10日，关员在葵涌海关大楼开柜检验。货柜内共有300多条木头，当关员X光逐一扫描木条时，发现当中三条有可疑阴影，怀疑内部被掏空。关员仔细查看，发现暗格并用工具开启后，起出多砖白色粉末，检验后证实为30公斤、约值2200万元的可卡因。

海关提到，毒贩费尽心思，以精密伪装和数量堆叠，试图增加海关执法难度。首先涉案三条木头的暗格表面处理得非常精细，只有不明显胶水接驳痕迹，更有木纹处理，伪装成未经处理的木头。另外，货柜共有300多条木头，当中藏毒的只有三条，占整体仅1%；加上每条木头重约60公斤，关员逐一检查相当耗时。不过在前线关员细心检查观察，以及先进仪器协助下，毒品仍难逃法眼。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川（左）及港口及海域科货柜货物检查组督察黎子康（右）交代案情。
海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川（左）及港口及海域科货柜货物检查组督察黎子康（右）交代案情。

存仓逾两星期避风头 海关锲而不舍追查拘人

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川续指，经跟进调查及全天候监控递送，海关发现贩毒集团行事小心，没有即时提货，而是将货柜存放在葵涌码头超过两星期。至昨日（2月26日）下午，贩毒集团觉得安全后，才安排运送货柜往青衣一仓库，并安排4名外籍男子（27至49岁）前往搬货。

关员见时机成熟，随即收网拘人，成功从源头堵截毒品流入市面。目前案件仍在调查，不排除有更多人被捕，海关呼吁进出口商和仓务公司如怀疑被不法之徒利用，可向海关举报求助。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
6小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT